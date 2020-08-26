"Хотел похмелиться": видео допроса участника митингов в Белоруссии

Мужчина признался, что оппозиция заплатила ему 50 белорусских рублей

Литва вмешивается во внутренние дела Белоруссии и раскачивает ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вильнюс не только предоставил убежище Светлане Тихановской, но также организовывал её встречи с представителями Запада. Примечательно, что сама лидер оппозиции в интервью американским СМИ также заявила о недопустимости влияния извне. Обстановка в Белоруссии постепенно нормализуется.

Около проходной крупнейшего производителя бытовой техники, завода "Атлант", стоит одинокий пикетчик. Остальные рабочие спешат в цеха. Как ни пыталась оппозиция, организовать на предприятии всеобщую забастовку не вышло.

"Мы хотим работать, понимаете, остановить производство невозможно, потому что если сегодня мы простоим день, два, три, мы потеряем рынок сбыта", - сказал слесарь Николай Свиридович.

Заявляя о том, что страна охвачена едва ли не общенациональной стачкой, оппозиция явно сгущает краски. Большая часть предприятий продолжает работать. И тех, кто хочет стабильности, как минимум в три раза больше, чем протестующих.

Во время митингов оппозиции около десяти человек были задержаны. И на допросах выясняется, что далеко не все присоединились к протестам из идейных соображений.

- Мне дали 50 рублей и говорят: "А первого сентября придете?" Я говорю, ну если заплатите, я приду. - Сколько денег обещали? - 100 рублей. - С какой целью на митинги ходили? - Я хотел похмелиться.

Журналисты одного немецкого интернет-издания, ссылаясь на свои источники в европейских кругах, говорят - на поддержу оппозиции, из-за рубежа, направлены 6 миллиардов евро. Астрономическая сумма. Впрочем, Тихановская в новом обращении к белорусам об этом, конечно, не скажет. Предпочитая давить на эмоции.

"Я вижу ваши радостные лица и понимаю, что мы преодолели страх. Я чувствую, как бьются ваши сердца, и уверена, что надежда, воля и упорство приведут нас к победе!" – заявила Тихановская.

Это обращение Тихановская записала почти сразу после онлайн-встречи с депутатами Европарламента. И как результат - страны Балтии, Польши, Чехии спешно составляют санкционные списки. В них уже попали более 30 белорусских чиновников. Депутаты от Германии и Франции выступают против санкций и призывают не отказываться от диалога с Лукашенко.

Дальше всех в обвинениях официального Минска зашла Латвия. Премьер министр открыто назвал выборы в Белоруссии нелегитимными, Лукашенко - бывшим президентом и сказал, что власть якобы борется со своим народом. В российском МИД эти заявления расценили как пример явного вмешательства в дела суверенной страны.

"Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса. Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Впрочем, поддержку, финансовую и политическую, оппозиция хорошо почувствовала. И сегодня оспаривает уже статус правительства Белоруссии. Мол, Лукашенко сформировал его до своей инаугурации, а значит решение президента надо отменить. И можно не сомневаться, говорят эксперты, что стремление оставить Белоруссию без кабинета министров в разгар кризиса тоже вписывается в планы зарубежных спонсоров по развалу страны.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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