ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина взрыва в жилом доме в Москве

11:35
  • среда
  • 26 августа 2020

Пожар уже потушен

Причиной пожара в жилом доме на западе Москвы стал взрыв газа. К такому выводу пришла прокуратура. 

ЧП произошло этим утром на улице Кубинка. Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения. Возгорание началось в квартире на третьем этаже. В итоге огонь поднялся до пятого и охватил площадь 55 квадратных метров.

Сейчас пожар потушен. По сообщениям МЧС, спасены шестнадцать человек. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил мэр Сергей Собянин, эвакуированным предоставят временное жилье. Дом оперативно отремонтируют.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия взрыва газа в жилом доме
Последствия взрыва газа в жилом доме
Последствия взрыва газа в жилом доме
Последствия взрыва газа в жилом доме
Последствия взрыва газа в жилом доме
Последствия взрыва газа в жилом доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.