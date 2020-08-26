Названа причина взрыва в жилом доме в Москве

Пожар уже потушен

Причиной пожара в жилом доме на западе Москвы стал взрыв газа. К такому выводу пришла прокуратура.

ЧП произошло этим утром на улице Кубинка. Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения. Возгорание началось в квартире на третьем этаже. В итоге огонь поднялся до пятого и охватил площадь 55 квадратных метров.

Сейчас пожар потушен. По сообщениям МЧС, спасены шестнадцать человек. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил мэр Сергей Собянин, эвакуированным предоставят временное жилье. Дом оперативно отремонтируют.

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