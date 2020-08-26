Союзники отвернулись от США из-за оголтелой антииранской риторики

Вашингтон потерпел очередное поражение в Совбезе

Совбез ООН не поддержал резолюцию США по восстановлению антииранских санкций. Против Вашингтона выступили даже его традиционные союзники - Великобритания, Франция, Бельгия. Но Соединённые Штаты поспешили возложить вину за общее решение на Россию и Китай.

Упертость Вашингтона при попытке достигнуть своих целей не заметить невозможно, но вот стремлению по нескольку раз наступать на одни и те же грабли вряд ли позавидуешь. И двух недель не прошло с того момента, как США потерпели унизительное поражение в Совбезе ООН при попытке продавить бессрочное эмбарго на поставки оружия Ирану. 14 августа 13 стран, в том числе даже традиционные союзники Америки, единым фронтом выступили против оголтелой антииранской риторики американцев и отказались голосовать за оружейные рестрикции. Масштабы этого фиаско продемонстрировали изолированность Вашингтона на мировой арене. Но Белый Дом вместо того, чтобы извлечь уроки из провала, снова ринулся в бой и пошел на обострение. На этот раз американцы обратились в Совбез ООН с требованием о возвращении санкций против Тегерана. Их с ходу осадил представитель Индонезии, которая в августе председательствует в Организации объединенных наций.

"Я получил письма от многих стран-членов. Мне ясно, что есть одна страна, которая выступает с определенной позицией. В то время как значительное число стран имеют противоречащее мнение", - заявил Диан Трианшах Джани, постоянный представитель Индонезии при ООН.

Не помогло американцам даже то, что письмо о возобновлении антииранских санкций в ООН передавал госсекретарь Майк Помпео. Причем, лично. Но авторитет, похоже, уже не тот. Тринадцать из пятнадцати стран-членов Совбеза сказали "Нет". США, как и в прошлый раз, подержала лишь Доминиканская Республика. Германия, Бельгия, даже преданный союзник Вашингтона – Великобритания - и Эстония, которая всегда на подпевках у американцев, заявили: возобновление санкций несовместимо с общими усилиями по сохранению иранской ядерной сделки, которую в 2015 году заключил Тегеран и группа из 6 стран, в том числе Россия.

"Сохранение СВПД важно для всего международного сообщества, в том числе для Соединенных Штатов. И, я надеюсь, что США наконец осознают это, свернут с этого пути, который не только незаконен, но и просто не приведет к достижению результата, которого Соединенные Штаты добиваются, и что впредь США будут воздерживаться от дальнейших шагов в этом направлении", - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Несмотря на очередное поражение в Совбезе, постпред США выступила с критикой в адрес России и Китая. Хотя в праве Вашингтону диктовать всему миру свои порядки отказали не только эти 2 страны.

"Россия и Китай торжествуют от неспособности Совбеза принимать решения. Администрация президента Трампа не боится оказаться в небольшой компании по этому вопросу. Но мы сожалеем, что другие члены этого Совета сбились с верного пути и оказались в компании террористов", - заявила Келли Крафт, постоянный представитель США при ООН.

Согласно совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, любой участник соглашения может запустить процедуру возврата санкций в отношении Тегерана в случае нарушения им условий сделки. США решили воспользоваться этим пунктом соглашения. Правда, подзабыли, что сами же в одностороннем порядке вышли из СВПД в 2018 году.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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