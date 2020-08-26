ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Давида Гавшина

У мальчика страшная болезнь - ретинобластома

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Давида Гавшина, которому скоро исполнится два года. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика страшная болезнь - ретинобластома. Злокачественная опухоль поразила оба глаза. Спасти ребёнку не только жизнь, но и зрение берутся врачи из швейцарской клиники. Вот только сумма, необходимая для лечения, для семьи неподъёмная - более пяти миллионов рублей.

За прошедший день удалось собрать большую часть средств. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но ещё требуется свыше одного миллиона 800 тысяч рублей. Мальчик перенёс два курса химиотерапии и очень сильно ослаб. Левый глаз уже не видит, его могут удалить, зрение на правом - под угрозой.

Мы продолжаем помогать Давиду все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Давида Гавшина, программа 1058

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"