ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Давида Гавшина

У мальчика страшная болезнь - ретинобластома
"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!
Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Давида Гавшина, которому скоро исполнится два года. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика страшная болезнь - ретинобластома. Злокачественная опухоль поразила оба глаза. Спасти ребёнку не только жизнь, но и зрение берутся врачи из швейцарской клиники. Вот только сумма, необходимая для лечения, для семьи неподъёмная - более пяти миллионов рублей.
За прошедший день удалось собрать большую часть средств. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но ещё требуется свыше одного миллиона 800 тысяч рублей. Мальчик перенёс два курса химиотерапии и очень сильно ослаб. Левый глаз уже не видит, его могут удалить, зрение на правом - под угрозой.
Мы продолжаем помогать Давиду все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Давида Гавшина, программа 1058Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"