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Месси объяснил уход из "Барселоны" личными мотивами

12:00
  • среда
  • 26 августа 2020

Факс, который форвард направил в клуб, опубликован в социальных сетях

Один из самых титулованных футболистов - Лионель Месси - уходит из "Барселоны". Факс, который форвард направил в клуб, опубликован в социальных сетях.

В письме нападающий просит расторгнуть договор, при этом ссылается на личные мотивы, передает "ТВ Центр". Первые сообщения об уходе Лео Месси появились после недавнего разгромного поражения от "Баварии" в Лиге Чемпионов. За "Барсу" аргентинский футболист выступает всю профессиональную карьеру - вот уже шестнадцать лет.

На счету Месси - более 700 голов и шесть престижных наград "Золотой мяч". Уже известно, что форвард получил предложения от "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

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