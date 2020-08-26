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В уничтожении реликтового леса в "Утрише" заподозрили туристов

11:41
  • среда
  • 26 августа 2020

Краснодарский губернатор считает, что пожар произошел из-за небрежного обращения с огнем

Почти тысяча спасателей тушит природные пожары в Краснодарском крае. Задействованы десятки единиц техники. Авиация сбрасывает сотни тонн воды. Возле Туапсе ситуацию удалось взять под контроль, возгорание там ликвидировано. Сложная обстановка по-прежнему под Анапой - огнём охвачен заповедник "Утриш" с редкими растениями.

Широкий белый шлейф - это около 40 тонн воды падают на кромку огня. На передовой борьбы с лесные пожаром - Ил-76. Накануне он прилетел из подмосковного Раменского.

Авиация при тушении такого пожара наиболее эффективна. К очагам возгорания в горном заповеднике "Утриш" трудно проехать. Тем не менее, спасением реликтового леса сейчас заняты не только отряды МЧС, но и добровольные дружины. Волонтеры вооружены ранцевыми огнетушителями, лопатами и кирками.

"Дорога была очень непростой, узко, щебенка, крутой подъем. Водитель даже хотел отказаться от этого подъема. Но потом, как это у нас принято у русских, решил рискнуть. И на пониженной скорости мы так медленно-медленно-медленно забирались на этот крутой подъем", - рассказывает один из волонтеров.

Лесная подстилка загорелась сразу в нескольких местах Краснодарского края днем во вторник. Сильные порывы ветра позволили огню быстро пройти больше 100 гектаров. На глазах местных жителей и многочисленных туристов исчезает уникальный фисташково-можжевеловый лес. Свыше полусотни видов растений занесены в Красную книгу. А самым старым деревьям почти 1000 лет. Кроме того, в заповеднике водятся редкие виды птиц и земноводных.

"Это место любил не один я. Очень много людей, которые с душой к нему относились, хотели бы, чтобы оно жило вечно. Но, к сожалению, его больше нет. Уничтожены, лагуны, уничтожен верховой лес, который находится в горах", - говорит один из очевидцев.

До темноты накануне на катерах вывозили туристов, которые отдыхали в кемпингах на территории заповедника. По рассказам людей, недобросовестные судовладельцы пытались заработать на эвакуации. За перевозку из зоны бедствия брали вдвое дороже обычных расценок. Местные власти обещают, что лицензии у таких компаний будут аннулированы. Отдельную проверку начала Генеральную прокуратура.

"Прежде всего, будет дана оценка причинам случившегося, оперативности и эффективности действий уполномоченных органов, а также своевременности и полноты профилактических работ", - сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

Первую версию произошедшего накануне озвучили власти края. Кто-то из туристов оставил непотушенный костёр, полагает губернатор региона Вениамин Кондратьев. По факту возгорания в заповеднике "Утриш" возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Потушить пожар спасатели рассчитывают в течение суток.

 Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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