Самбурская поругалась с хирургом, предложившим исправить ей ноги

Актриса жестко ответила советчику

Настасья Самбурская рассказала поклонникам о жестком разговоре, который произошел у нее с врачом. Актрисе предложили исправить изъяны и несовершенства фигуры.

Ранее девушка рассказала, что в детстве брат дразнил ее за кривые ноги, а подруга матери заметила у девушки целлюлит, после чего будущая актриса долгое время старалась скрыть изъяны при помощи одежды.

После признания Самбурской написал хирург, который подсказал, как избавиться от проблемы при помощи пластической хирургии. Он рекомендовал провести операцию по липосакции внутренних поверхностей коленных суставов.

"Кривизну мозгов себе исправьте. У меня явное отсутствие показателей к липосакции", - заявила актриса в ответ. Закончилась беседа тем, что врач обвинил девушку в бескультурье, а она его – в "нехватке мозгов".

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