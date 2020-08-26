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Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным

10:42
  • среда
  • 26 августа 2020

Ходят слухи, что бабушка певицы была фавориткой руководителя СССР

Бывший депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы выяснить, есть ли у нее родственные связи с Иосифом Сталиным.
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Ранее в семье певицы появились слухи об отношениях между Сталиным и ее бабушкой. Максакова решила узнать больше о своей родословной. Она подчеркнула, что не претендует ни на наследство, ни на известную фамилию, пишет РИА Новости.

На экспертизу согласились правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов. Результаты ДНК-теста показали, что Максакова и Давыдов не являются родственниками (95,86%), а вероятность того, что Максакова и Бенсаад являются двоюродными братом и сестрой, составила 56,61%. Для более точной экспертизы певица согласилась приехать в Россию.

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