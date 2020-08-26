Степан Меньщиков из "Дома-2" стал отцом в третий раз

Он записал видеообращение к жене

43-летний участник шоу "Дом-2" Степан Меньщиков, который недавно женился на предпринимательнице Ангелине Монах, поблагодарил возлюбленную за дочку.

Ангелина Монах родила дочку, чей вес при появлении на свет составил 3,1 килограмма. Она опубликовала фото из столичного роддома, на котором можно увидеть новорожденную. "Мы счастливы", - написала Монах.

Степан Меньщиков опубликовал видео, на котором обратился к жене. "Гелечка, любимая моя, спасибо тебе огромное за то чудо, которое ты принесла на свет. Я тебя очень люблю", - сказал Меньщиков.

Напомним, что у Меньщикова есть двое детей от Евгении Шамаевой. Правда, несколько лет назад выяснилось, что одного из детей Шамаева родила от другого мужчины.

Для Ангелины Монах это тоже не первый ребенок, она воспитывает двух дочерей.

Не так давно Меньщиков и Шамаева участвовали в шоу "Дом-2". Они хотели выиграть квартиру, однако телезрители проголосовали против них.

Напомним, что Степан Меньщиков впервые пришел на проект в 2004 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"