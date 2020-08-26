Опубликован чек-лист для сбора ребенка в школу

Эксперты помогли родителям школьников выбрать подходящую обувь и форму

В Роскачестве подготовили для родителей школьников чек-лист, который поможет ничего не упустить перед началом нового учебного года. В списке указаны все покупки, которые нужно успеть совершить до 1 сентября.

Специалисты нашли самые подходящие форму и обувь для школьников, а также рюкзаки и даже гаджеты. Родителям рекомендовали внимательнее относиться к выбору школьной одежды, поскольку в ней ребенок проводит большую половину дня.

Эксперты советуют подбирать форму из воздухопроницаемой и гигроскопичной ткани и избегать синтетических подкладок. Также вещи не должны стеснять движения, а швы – быть слишком грубыми.

Покупая сменную обувь, предпочтение лучше отдавать моделям с натуральными стельками и подкладкой, верх может быть изготовлен и из кожзама.

Оптимальный рюкзак можно узнать по качеству спинки: в идеале она должна быть жесткой и несгибаемой. Ширина лямок не должна быть менее 3,5-4 сантиметров.

При решении купить ребенку для школы часы или телефон, лучше останавливать свой выбор на прочных и недорогих устройствах.

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