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В Москве таксист избил пассажира и сломал ему ногу

11:29
  • среда
  • 26 августа 2020

Драка произошла в центре столицы

В Центре Москвы между водителем такси и пассажиром произошла драка, в результате которой последний оказался в больнице.

Инцидент случился в районе Якиманка. Сначала таксист и клиент вступили в словесную перепалку, но затем водитель набросился на пассажира с кулаками.  

Пострадавшего увезли в больницу. Медики выявили у потерпевшего ссадины в области головы, а также закрытый перелом лодыжки.

По какой причине произошел конфликт, не сообщается. Полиция разыскивает водителя такси, передает РЕН ТВ.

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