В Москве таксист избил пассажира и сломал ему ногу

Драка произошла в центре столицы
В Центре Москвы между водителем такси и пассажиром произошла драка, в результате которой последний оказался в больнице.
Инцидент случился в районе Якиманка. Сначала таксист и клиент вступили в словесную перепалку, но затем водитель набросился на пассажира с кулаками.
Пострадавшего увезли в больницу. Медики выявили у потерпевшего ссадины в области головы, а также закрытый перелом лодыжки.
По какой причине произошел конфликт, не сообщается. Полиция разыскивает водителя такси, передает РЕН ТВ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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