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Собянин распорядился дать временное жилье для эвакуированных из дома на Кубинке

11:41
  • среда
  • 26 августа 2020

Пятиэтажка будет отремонтирована

Жильцов дома на улице Кубинка, чьи квартиры пострадали в результате взрыва и пожара, расселят во временное жилье.
Названа причина взрыва в жилом доме в Москве

Горевший дом будет отремонтирован в ближайшие сроки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Эвакуированным жителям будет предоставлено временное жилье. Дом после пожара будет оперативно отремонтирован", - написал градоначальник в Twitter.

Взрыв в жилом доме №4 на улице Кубинка на западе Москвы произошел утром 26 августа. По предварительным данным, взорвалась неисправная газовая колонка. Огнем были охвачены три этажа, пожару присвоили повышенный ранг опасности.

На данный момент огонь потушен. Были эвакуированы 16 человек. Четверо пострадали, двое из них госпитализированы. Следственный комитет  начал проверку.

Дом 1964 года постройки, кирпичный, в нем пять этажей и три подъезда. Его будут расселять в рамках реновации в 2025 году.

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