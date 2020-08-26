Богатейший человек планеты установил новый рекорд

Состояние самого богатого в мире человека перевалило за $200 миллиардов

Глава компании Amazon Джефф Безос вошел в историю как первый миллиардер, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Однако рекордсмен находился на данной отметке недолго – уже в среду, 26 августа его состояние уменьшилось до 199,7 миллиардов долларов. Однако и эта сумма является рекордом для Безоса – его активы перешли в стадию роста с начала июля и за это время увеличились на 27,7 миллиардов.

Финансовый успех Безоса объясняется ростом стоимости акций компании Amazon, за 25 августа она выросла на 1,18% и составила 3346,49 долларов за штуку. При этом Безос владеет 11,1% акций, лидером рейтинга богатейших людей Forbes он является с 2017 года.

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