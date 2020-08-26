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"Крымский Карлсон": Митя Фомин купил квартиру на крыше

12:20
  • среда
  • 26 августа 2020

С его балкона открывается прекрасный вид на море

46-летний певец Митя Фомин приобрел квартиру в жилом комплексе под Севастополем. 
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Новое жилье артист купил месяц назад. По его словам, квартира небольшая, находится она в 10 метрах от берега.  

"Это самый сладкий момент: расположена она на крыше, а я любитель крыш. Теперь я этакий новый крымский Карлсон, а малыши сами подтянутся", - цитирует Фомина starhit.ru.  

В новой квартире звезды идет ремонт. Со временем он планирует присоединить к ней еще одну жилплощадь. 

Митя Фомин любит Крым и часто там отдыхает. Но на месте не сидит - много путешествует. Поэтому от покупки дома, за которым нужно постоянно ухаживать, он отказался. 

"Небольшую квартиру всегда можно оставить, за ней будут следить, а я буду знать, что она в целости и сохранности. Соседи у меня замечательные. А в свое отсутствие, возможно, буду очень выгодно это жилье сдавать", - поделился артист, у которого есть дача в Италии. 

По данным портала, квартиры в доме Фомина стоят в районе 8 миллионов рублей.

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