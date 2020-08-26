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Таролог предсказала будущее Михаила Ефремова

12:16
  • среда
  • 26 августа 2020

Ясновидящая рассказала, чем закончится судебный процесс

Таролог Саона заявила, что Михаил Ефремов вместе с адвокатами и дальше продолжит искать способ уйти от наказания, но в итоге все равно окажется в тюрьме. Она подчеркнула, что у актера есть целая команда специалистов, которые стараются уберечь его от ареста.

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"Ефремову же будет казаться, что все работают плохо, и он будет постоянно привлекать к работе новых лиц. Все это становится, и правда, похоже на шоу, из этого замкнутого кольца Ефремову все равно не найти выхода. Как бы он ни старался уйти от правосудия, оно его настигнет", - уверена ясновидящая.

Саона также рассказала о появлении судьи, который наконец приговорит артиста к тюремному заключению. Но и после этого актер продолжит искать себе оправдание, передает WomanHit.ru.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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