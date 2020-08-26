Россиянин выбросил возлюбленную с балкона 5 этажа

Женщина более недели пролежала в коме
В Астрахани 37-летний местный житель выбросил с балкона пятого этажа свою сожительницу.
Инцидент произошел в квартире на улице Ветошникова. Пара распивала спиртные напитки.
"Во время ссоры обвиняемый схватил женщину и выбросил ее с балкона 5 этажа. Потерпевшую с многочисленными повреждениями доставили в реанимацию <…> Астраханка более одной недели пролежала в коме", - сообщили в региональном Следственном комитете.
Правоохранительным органам удалось установить, что женщина и ранее подвергалась истязаниям со стороны сожителя.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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