Россиянин выбросил возлюбленную с балкона 5 этажа

Женщина более недели пролежала в коме

В Астрахани 37-летний местный житель выбросил с балкона пятого этажа свою сожительницу.

Инцидент произошел в квартире на улице Ветошникова. Пара распивала спиртные напитки.

"Во время ссоры обвиняемый схватил женщину и выбросил ее с балкона 5 этажа. Потерпевшую с многочисленными повреждениями доставили в реанимацию <…> Астраханка более одной недели пролежала в коме", - сообщили в региональном Следственном комитете.

Правоохранительным органам удалось установить, что женщина и ранее подвергалась истязаниям со стороны сожителя.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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