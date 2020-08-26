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Разин рассказал, сколько Галкин тратит на Пугачеву

12:49
  • среда
  • 26 августа 2020

Продюсер уверен, что Пугачева уйдет от Галкина, если у того закончатся деньги

Андрей Разин рассказал, почему Максим Галкин согласился рекламировать AliExpress. По словам продюсера, до пандемии юморист мог тратить на жену и детей по 10 миллионов каждый месяц, но из-за коронавирусной инфекции доходы Галкина сильно сократились. Чтобы обеспечить семье привычный уровень жизни шоумену даже пришлось стать амбассадором китайской компании и сняться в вирусной рекламе.
Пугачева отказалась ночевать с мужем и детьми на улице

"Максиму для того, чтобы содержать Аллу Борисовну, нужно, по моим подсчетам, около 10 миллионов рублей в месяц. Если Примадонна увидит, что у Галкина нет денег, она тут же его выгонит или сама съедет из замка в деревне Грязь! Я ее много лет знаю, она дама капризная, привыкла к роскоши", - заявил продюсер.

Также Разин предположил, что деньги Галкину может принести и продажа подмосковного замка. При этом продюсер подчеркнул, что вряд ли найдется много желающих купить такую недвижимость. Он отметил, что сама Пугачева работать явно не собирается, передает "Собеседник".

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