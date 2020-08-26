Депутат МГД Людмила Гусева: Москва выполняет все социальные обязательства перед горожанами

Экономика города постепенно восстанавливается

Все социальные обязательства перед москвичами выполняются в полном объеме, несмотря на недополученные средства в городской бюджет. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Трудно недооценить негативное влияние COVID-19 на экономику столицы. Введенный режим самоизоляции на время приостановил деятельность огромного числа компаний, падение по доходам было весьма ощутимым: снизились объемы и налоговых, и неналоговых платежей в бюджет города. В целом за семь месяцев бюджет недополучил более 300 миллиардов рублей от ожидаемого объема доходов", - рассказала депутат.

Тем не менее, благодаря слаженным действиям властей, постоянному взаимодействию с предпринимательским сообществом города, уже с апреля месяца бизнес начал адаптироваться к текущим реалиям. Многие предприниматели перешли на удаленную работу, дистанционное обслуживание клиентов и освоили доставку. Потребительский спрос пережил период спада и начал восстанавливаться сразу после введения послаблений режима самоизоляции.

Гусева подчеркнула, что столичная экономика постепенно восстанавливается, и задачей города является всесторонняя поддержка бизнеса.

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