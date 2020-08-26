Похитителя совладельца "Додо пиццы" задержали во "Внуково"

Его пять день держали в заложниках

Полиция задержала в Москве подозреваемого в разбойном нападении на совладельца ресторанов быстрого питания "Додо пицца" на территории Латвии.

Им оказался житель Тюменской области, его поймали в столичном аэропорту "Внуково", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительные органы установили, что злоумышленник и его соучастники предложили предпринимателю поехать на деловую встречу с возможным инвестором в город Юрмала (Латвия) осенью прошлого года. Прибыв на место, преступники прыснули в лицо потерпевшему из баллончика, связали его, забрали ноутбук, телефон и заставили бизнесмена перевести деньги на их счет. Сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас подозреваемый находится по стражей.

Ранее основатель сети пиццерий "Додо пицца" Федор Овчинников рассказал в Facebook о похищении партнера компании Владимира Горецкого. Все началось с того, что к сооснователю обратился представитель некоего инвестора, который якобы хотел открыть "Додо пиццу" в Польше. Когда Горецкий приехал на встречу в Юрмалу, то злоумышленники взяли его в заложники на пять дней.

"Под угрозой физической расправы бандиты потребовали дать пароли от всей техники и всех аккаунтов — и стали опустошать его личные и корпоративные счета. Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней. Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции", - написал Овичинников в Facebook.

Помимо этого, Горецкого заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей, около 10 чистых листов и оставить отпечатки на пистолете. Ему пригрозили, что пистолет с отпечатками "всплывет где нужно", если он обратится в полицию. После этого сооснователя "Додо пиццы" оставили в помещении одного.

"Сказали выждать несколько часов - и только после этого уходить. По признанию Володи, это были самые тяжелые часы в его жизни. Когда он вышел на улицу, перед домом его ждало такси, которое довезло Владимира до аэропорта. Преступники даже снабдили его билетом домой", - рассказал Овчинников.

Вернувшись домой, Горецкий сообщил о случившемся партнерам и в полицию. Уголовные дела заведены в России и Латвии.

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