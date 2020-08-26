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В МВД Белоруссии объяснили отметки в паспортах россиян

12:49
  • среда
  • 26 августа 2020

Министерство назвало это "обычной практикой"

В МВД Белоруссии прокомментировали внесение отметок в паспорта задержанных в ходе протестов в республике россиян.

"Это обычная практика, соответствующая национальному законодательству, что при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина", - заявили РИА Новости в министерстве.

В МВД подчеркнули, что нет таких международных норм, которые бы запрещали Белоруссии вносить подобные отметки в паспорта иностранцев.

В ходе протестов в Белоруссии, которые охватили страну после выборов президента, милиция задержала ряд российских граждан, в том числе журналистов.

Некоторым из задержанных запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет и поставили соответствующий штамп в российский паспорт. В МВД России заявили, что паспорта с такими штампами считаются теперь недействительными.

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