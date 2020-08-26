Тихановская уверена, что пока не пришло время говорить с Москвой

Белорусский политик уже пообщалась с представителем США и выступила в Европарламенте

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что пока не считает, что настало время для разговора с Россией. Об этом она сообщила в интервью французской газете Monde.

После объявления результатов президентских выборов в Белоруссии Тихановская покинула страну и выехала в Литву. Там она встретилась с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом, а после выступила на заседании комитета Европарламента по ситуации в Белоруссии.

Что касается переговоров с Москвой, то Тихановская не считает, что для этого наступило подходящее время. "Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет", - заявила белорусский политик.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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