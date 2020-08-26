МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Истребитель не дал иностранному патрулю приблизиться к границе

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

МиГ-31 не дал самолету Р-3С приблизиться к российским границам. После разворота иностранного патруля, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Российские военные этим летом регулярно сообщают о "перехватах" иностранных самолетов-разведчиков стран НАТО, приближающихся к границам России. Чаще всего, речь идет об авиации США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Италии и Норвегии.

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