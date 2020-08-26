ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Богатырев объявил о скорой свадьбе с Арнтгольц

13:37
  • среда
  • 26 августа 2020

Они вместе уже три года

Актер Марк Богатырев подтвердил, что женится на своей коллеге Татьяне Арнтгольц. 
"Спасибо за любовь": Богатырев трогательно обратился к Арнтгольц

"Да, у меня это прямо скоро произойдет", - ответил Богатырев на вопрос о свадьбе с Арнтгольц. 

Сообщать подробности он отказался. По его словам, он не любит выносить семейные отношения на публичную сцену. 

Богатырева радует, что они с возлюбленной принадлежат одной профессии. При этом работа для них не на первом месте. Они мужчина и женщина, отец и мать, а уже потом актер и актриса. 

"Во мне актерского тщеславия немного. И у нее тоже. Она не тщеславный человек", - сказал Марк Богатырев vokrug.tv

В отличие от многих других пар, Богатырев и Арнтгольц спокойно пережили самоизоляцию. Никаких ссор, никаких разводов. Актеры смотрели кино, играли в настольные игры, гуляли с собакой, а иногда выбирались за город, чтобы пожарить шашлыки. 

Богатырев и Арнтгольц встречаются уже три года. По слухам, актер сделал возлюбленной предложение и подарил помолвочное кольцо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.