Богатырев объявил о скорой свадьбе с Арнтгольц

Они вместе уже три года

Актер Марк Богатырев подтвердил, что женится на своей коллеге Татьяне Арнтгольц.

"Да, у меня это прямо скоро произойдет", - ответил Богатырев на вопрос о свадьбе с Арнтгольц.

Сообщать подробности он отказался. По его словам, он не любит выносить семейные отношения на публичную сцену.

Богатырева радует, что они с возлюбленной принадлежат одной профессии. При этом работа для них не на первом месте. Они мужчина и женщина, отец и мать, а уже потом актер и актриса.

"Во мне актерского тщеславия немного. И у нее тоже. Она не тщеславный человек", - сказал Марк Богатырев vokrug.tv.

В отличие от многих других пар, Богатырев и Арнтгольц спокойно пережили самоизоляцию. Никаких ссор, никаких разводов. Актеры смотрели кино, играли в настольные игры, гуляли с собакой, а иногда выбирались за город, чтобы пожарить шашлыки.

Богатырев и Арнтгольц встречаются уже три года. По слухам, актер сделал возлюбленной предложение и подарил помолвочное кольцо.

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