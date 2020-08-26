"Десятилетие детства": на слушаниях ОП в Москве обсудили демографию

Эксперты также говорили о вопросах поддержки детей и семейных ценностей

Вопросы демографии, поддержки детей и семейных ценностей обсуждали на слушаниях Общественной палаты в Москве, передает "ТВ Центр".

Эксперты из профильной комиссии рассмотрели проект плана, который определяет основные мероприятия по развитию сферы. Период с 2018 года по 2027 год президент объявил "десятилетием детства". Работа по подготовке новой стратегии началась в апреле. За эти месяцы произошло множество изменений. И сейчас план нуждается в серьёзной доработке. Как отмечают эксперты, в документе необходимо акцентировать внимание на адресной поддержке семей с детьми и на борьбе с бедностью.

"Мы должны выделять, всё-таки ставить амбициозные задачи прежде всего в ресурсном обеспечении детской политики. И у нас есть даже определённые документы, потому что указ президента, вернее указ президента об основных направлениях государственной семейной политики от 1996 года ставит такой уровень - на пособие должно расходоваться, доведение пособия до уровня 2,2% ВВП. Вот, я думаю, что к тому периоду, к этой цели, к десятилетию детства мы должны эти цели обязательно поставить и сформулировать их в плане", - заявил председатель комиссии ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

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