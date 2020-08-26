На форуме "Таврида" заработали две творческие "антишколы"

В программе - творческие встречи, репетиции и дискуссии

Молодые деятели культуры и искусств со всей страны собрались в эти дни в Крыму. На форуме "Таврида" работают две творческие "антишколы": классической и джазовой музыки и еще одна, посвящённая арт-резиденциям.

250 участников, среди которых дирижёры, певцы, композиторы, а также менеджеры в сфере академического искусства. В программе - творческие встречи, репетиции и дискуссии. Своим опытом поделятся известные музыканты. Впервые в рамках форума состоится "Летняя академия джаза", а иностранные гости проведут мастер-классы по исполнению французских и итальянских оперных арий, передает "ТВ Центр".

"Очень много четкой информации, очень полезной, которую хочется сразу побежать где-то использовать. Но, к сожалению, в мастер-классе поют не все одновременно, а только по очереди. Пока ты только записываешь там что-то или на видео, или карандашом отмечаешь. И ждешь, когда ты это наконец-то вынесешь на публику, потому что они дают то, что нужно", - рассказал участник форума Юрий Гончаров.

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