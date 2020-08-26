Врачи института Склифосовского спасли пациентку с гигантской опухолью

Новообразование оказалось доброкачественным, проводить химиотерапию не потребуется

Сложнейшую операцию провели в институте Склифосовского. Нейрохирургам пришлось удалять опухоль, поразившую треть головного мозга. Вырезали ее буквально на ощупь, по миллиметру.

Увидев на снимках 31-летней пациентки опухоль размером с треть головного мозга, нейрохирурги НИИ Склифосовского быстро приняли решение оперировать. Любой перепад давления или даже кашель могли обернуться для пациентки непоправимыми последствиями.

"У больной была выявлена очень большая опухоль, которая у большинства пациентов вызывала бы крайне тяжелую неврологическую симптоматику. Но у данной пациентки проявления были минимальны. Видимо, её головной мозг смог достаточно удовлетворительно скомпенсироваться к этой ситуации", - заявил Евгений Бахарев, нейрохирург нейрохирургического отделения НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Это невероятно, но почти до госпитализации состояние девушки практически ничем себя не выдавало. И только близкие обратили внимание на странности в ее поведении.

"Она стала апатичной, она стала менее активной. У неё появились некоторые психические элементы расстройств, которые заметили родственники", - сказал заведующий нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Александр Природов.

В ходе предоперационного обследования выяснилось: новообразование опутало магистральные сосуды головного мозга пациентки, которые, по сути, отвечают за выполнение всех мозговых функций. Поэтому перед нейрохирургами возникла очень сложная задача.

"Наша задача - удалить её полностью и выделить эти артерии. Фактически разрез будет от уха до уха. Вот вскроем, поднимем достаточно большую часть лобной кости. Придется вскрыть лобные пазухи, удалим эту опухоль", - сообщил Природов.

С помощью высокотехнологичных хирургических инструментов под микроскопом нейрохирургам удалось отделить гигантское новообразование. Виртуозная операция длилась почти шесть часов и завершилась успешно. Опухоль оказалась доброкачественной, химиотерапия пациентке не потребуется.

"Когда меня, наконец, перевезли из реанимации, я почувствовала большое облегчение. Но это постепенный процесс, потому что сначала, конечно, плаваешь между реальностью и фантазиями и не знаешь, где у тебя галлюцинации, а где реальный мир. И дальше уже остаётся восстанавливаться постепенно, приходить в себя", - сказала пациентка Любовь Карцивидзе.

Фантастический испанский детектив на языке оригинала - уже третья книга, которую девушка успела прочитать после операции и вопрос о благополучном восстановлении уже не возникает. Впрочем, для самих врачей эта операция оказалась экстраординарной, при том что в НИИ Склифосовского ежегодно оперируют до полусотни пациентов с опухолями головного мозга.

Татьяна Сидорова, Роман Логунов, Павел Скворцов, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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