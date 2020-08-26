В Москве чистят фонтаны ко Дню города

Столица готовится отметить праздник

В Москве началась плановая промывка фонтанов ко Дню города, передает "ТВ Центр". Сегодня работы ведутся на Манежной площади.

Всего задействовано пять человек. Коммунальщики сначала слили воду из чаш, нанесли специальное моющее средство. Сейчас с помощью специального оборудования бригада тщательно моет плитку и скульптуры. Заодно проверяют трубы, чистят сливы и насосы. К ночи все будет готово, и фонтаны вновь заполнят водой. Уже утром сказочный ансамбль вновь будет радовать горожан и гостей столицы.

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