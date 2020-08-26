Очевидцы пожара на западе Москвы спасли из огня ребенка

Двое друзей вскарабкались по пожарной лестнице и помогли девочке выбраться из квартиры

Жителям дома на улице Кубинка, где утром произошёл взрыв, будет предоставлено временное жилье. Сам же дом в короткие сроки отремонтируют. Такое распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Первые минуты пожара. Сильное пламя выбивается из окна третьего этажа, тянется до самой крыши.

"Это локация с 6-го этажа. Так выглядел пожар, когда он начался. Это было очень страшно. Прогремел взрыв, я вышла на балкон. Увидела оконные рамы на такси в нашем дворе. И сквозь деревья увидела, что загорелась квартира", - рассказывает местная жительница.

На кадрах с камер видно, что в момент взрыва дверь подъезда отлетает с поразительной легкостью. В состоянии сильнейшего шока женщина ложится возле подъезда на землю. После того, как начался пожар, в соседних квартирах стало невозможно дышать, расскажут жители дома номер 4 по улице Кубинка. Еще до прибытия спасателей два друга - Фирдаус и Далер - вскарабкались по пожарной лестнице и помогли маленькой девочке выбраться из огненной ловушки.

- Перед всей страной хочу сказать огромное спасибо вот этим ребятам. Они спасли мою дочь. Вот этот парень именно вытаскивал мою дочь. И ребята вот тоже помогали. Спасибо тебе огромное!

Несколько жильцов почти без сознания сотрудники МЧС вынесли на носилках по лестничным маршам. Спасены 16 человек, четверым потребовалась помощь медиков, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Известно, что он произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Справиться с огнем пожарным удалось меньше чем за час.

"Было плотное задымление, высокая температура, сначала ворваться в квартиру не получалось, но после охлаждения мы ворвались в квартиру, все успешно, все удачно. Спасение людей происходило по лестнице, по трехколенной лестнице. Люди просили о помощи с окон, также с квартир. Кричали, всех спасли, все хорошо", - рассказал командир 4-го пожарно-спасательного отделения Владислав Щербаков.

Инцидент произошел в пятиэтажном кирпичном доме 1961 года постройки. В нем располагаются 60 квартир. Часть жильцов вернуться домой пока не могут – стены пролиты водой, там стоит запах гари.

"Уже звонят родственники, друзья. Уже все предлагают помощь. Поэтому я думаю, что мы сейчас соберем какие-то вещи, что уцелело, что удастся спасти. И, скорее всего, переедем к маме", - говорит житель дома Максим Логинов.

Никто из жильцов дома номер 4 по улице Кубинка не останется без крыши над головой, заверил в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин: "Эвакуированным жителям будет предоставлено временное жилье. Дом после пожара будет оперативно отремонтирован".

Сейчас на месте ЧП работают дознаватели, они пытаются установить причину случившегося. Тем временем специалисты "Мосгаза" уже проверили приборы в сгоревшей квартире, нашли их целыми и герметичными. Последнее плановое техобслуживание оборудования в доме проводилось месяц назад.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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