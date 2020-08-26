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Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO

14:40
  • среда
  • 26 августа 2020

Это уникальный центр дополнительного образования, где нет учителей и оценок

В Москве открылась Международная школа креативных технологий для подростков TUMO. В среду площадку посетил мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Это уникальный центр дополнительного образования, где нет учителей и оценок. Подростки занимаются самостоятельно. Для изучения доступны несколько направлений, среди них программирование и графический дизайн, 3D-моделирование, разработка компьютерных игр и анимация. На мастер-классах эксперты делятся с ребятами опытом. Школа оснащена современным оборудованием. Есть студии звукозаписи и робототехники.

"Москва продолжает готовиться к 1 сентября. Помимо стандартных школьных уроков, готовим сеть дополнительного образования, которая очень развита в Москве. Миллион детей посещают, большинство вообще детей дошкольного и школьного возраста.  Разные занятия. Большинство любят спортивные секции и школы. Достаточно много занимаются техническими видами", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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