В Кремле оценили идею расширить полномочия Госсовета

Решение примет президент

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Жириновского наделить Госсовет сверхполномочиями. Ранее лидер ЛДПР предложил позволить Госсовету решать вопросы по всей внешней и внутренней политике.

Песков признал, что в государственной структуре Российской Федерации Госсовет играет важную роль. Однако представитель Кремля отметил, что решение по наделению Госсовета дополнительными полномочиями должен принять президент страны Владимир Путин.

"Госсовет - это очень важный орган. Действительно, статус получил новое закрепление в конституции. […] Что касается различных модальностей, то они обсуждаются. Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей конституции и занимается определением основ государственной политики", - сказал Песков.

Он также отметил, что в этом году 1 сентября будет отмечаться 20 лет с момента создания Госсовета, передает РИА Новости.

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