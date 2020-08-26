Школьные линейки в Москве пройдут только для первоклассников

Для учеников 2-11 классов запланированы классные часы

Торжественные линейки в московских школах по случаю Дня знаний организуют только для первоклассников.

Об этом сообщили в столичной мэрии. Такое решение было принято в связи с тем, что этот день очень важен для тех, кто в первый раз идет в школу.

Для всех остальных праздничной линейки не будет из-за ситуации с коронавирусом. Для учеников со второго по 11 классы 1 сентября проведут классные часы.

"Также изменится расписание занятий в школах, чтобы параллели не пересекались между собой. Общешкольных звонков для всех классов не будет. Перемены на этажах организуют для классов отдельно", - добавили в мэрии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"