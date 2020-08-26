ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьные линейки в Москве пройдут только для первоклассников

14:00
  • среда
  • 26 августа 2020

Для учеников 2-11 классов запланированы классные часы

Торжественные линейки в московских школах по случаю Дня знаний организуют только для первоклассников.

Об этом сообщили в столичной мэрии. Такое решение было принято в связи с тем, что этот день очень важен для тех, кто в первый раз идет в школу.

Для всех остальных праздничной линейки не будет из-за ситуации с коронавирусом. Для учеников со второго по 11 классы 1 сентября проведут классные часы.

"Также изменится расписание занятий в школах, чтобы параллели не пересекались между собой. Общешкольных звонков для всех классов не будет. Перемены на этажах организуют для классов отдельно", - добавили в мэрии.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьная линейка
Школьная линейка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.