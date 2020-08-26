Депутат МГД Батышева рассказала, как помочь ребенку вернуться в "школьный" ритм жизни

Важно соблюдать режим и выделять время на прогулки

Депутат Мосгордумы и директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева дала рекомендации по подготовке к учебному году.

Парламентарий считает, что одной из основных проблем в начале учебного года является неправильно спланированный режим дня. Например, летом детям часто разрешают ложиться спать в более позднее время, тогда как в период учебы рекомендуется засыпать около 22:00, иначе ребенок не успеет выспаться и на первом уроке он будет сонным.

"Чтобы избежать этого, рекомендуется примерно за неделю до 1 сентября начать выстраивать режим. Пусть каждый день ребенок ложится на 15 минут раньше, чем накануне. Ну, а когда "школьный" ритм будет восстановлен, главное – не сбить его заново, например, в выходные", - сказала Батышева в интервью "Аргументам и Фактам".

Чтобы ребенку было комфортнее, можно придумать ритуалы, которые приучат его ложиться спать вовремя. Например, слушать перед сном аудиокниги. Для младших школьников можно сохранить традицию дневного сна.

Батышева посоветовала заранее решить, сколько времени ребенок должен тратить на домашние задания, дополнительные занятия и спорт, а сколько – на игры и прогулки. Этот график лучше всего составлять в начале года вместе со школьником. Также депутат отметила важную роль психологической подготовки, ведь начало учебного года является стрессом для многих детей, особенно для первоклассников.

"Позвольте ему самому выбрать тетрадки, карандаши, пенал – так он будет пользоваться школьными вещами с удовольствием. Обсудите обустройство рабочего места и не забывайте подробно объяснять ребенку, зачем нужна та или иная вещь", - подчеркнула депутат.

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