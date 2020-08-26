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Депутат МГД Шарапова: в июле число доноров плазмы с антителами к COVID в Москве выросло на 15%

14:35
  • среда
  • 26 августа 2020

В Москве все больше желающих помочь заболевшим COVID-19

В июле в столице на 15% увеличилось количество доноров плазмы среди переболевших коронавирусной инфекции. За месяц кровь сдали 900 человек. То, что для донора не представляет сложности, реципиенту зачастую может спасти жизнь, считает депутат Мосгордумы, главврач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова.

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"Предварительные результаты исследований показывают, что после переливания донорской плазмы у пациентов более чем на 60 процентов снижается риск оказаться на искусственной вентиляции легких в реанимации. Также переливание на 20 процентов увеличивает шанс выздоровления у тяжелых больных", - сказала депутат "Аргументам и фактам".

Она отметила, что благодаря активности доноров московские врачи имеют достаточное количество плазмы, чтобы помочь всем нуждающимся в переливании. Шарапова подчеркнула, что один донор может помочь сразу двум или даже трем заболевшим.

Чтобы стать донором плазмы помимо перенесенного COVID-19 человек должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, не иметь хронических заболеваний, а также ВИЧ и гепатитов В и С. Сдать плазму можно спустя две недели после полного выздоровления.

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