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Украина закроет границы

14:48
  • среда
  • 26 августа 2020

Власти Украины приняли решение закрыть границу для иностранцев

До конца сентября граждане других стран не смогут посещать Украину – правительство приняло решение закрыть государственную границу, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что руководство Украины было вынуждено пойти на такой шаг из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости. "В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", - заявил глава украинского кабмина.

При этом попасть на территорию страны смогут иностранные граждане, которые имеют разрешение на проживание, являются участниками гуманитарных или международных миссий, а также членами экипажей.

На сегодняшний день известно о 110 085 случаях заболевания коронавирусной инфекцией на территории Украины. Из них 53 454 человека полностью вылечились, 2354 пациента скончались.

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