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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос

14:41
  • среда
  • 26 августа 2020

Она заявила, что оппозиции Белоруссии нужна помощь мира и России

Нобелевского лауреата, члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет.
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Ее вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания оппозиционного Координационного совета, пишет РИА Новости.

"Нам нужна помощь мира, может, и России", - сказала Алексиевич.

Координационный совет оппозиции был создан несогласными с итогами президентских выборов в Белоруссии. В этой связи Генпрокуратура страны возбудила дело по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

В свою очередь, представители КС утверждают, что все их действия законны и основаны на Конституции.

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