Жириновский предложил призывать в армию женщин

Политик считает, что женские батальоны будут наводить ужас на врагов

Владимир Жириновский заявил, что в российскую армию нужно призывать больше женщин. Лидер ЛДПР подчеркнул, что в стране представительниц прекрасного пола больше, чем мужчин.

"У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать, это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться", - сказал Жириновский.

Он напомнил, что во времена царской России в армии были отдельные женские батальоны. Отмечается, что они выделялись настойчивостью в бою, передает Россия24.

"Поэтому если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии - их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все - и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты", - уверен политик.

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