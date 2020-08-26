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Жириновский предложил призывать в армию женщин

14:59
  • среда
  • 26 августа 2020

Политик считает, что женские батальоны будут наводить ужас на врагов

Владимир Жириновский заявил, что в российскую армию нужно призывать больше женщин. Лидер ЛДПР подчеркнул, что в стране представительниц прекрасного пола больше, чем мужчин.

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"У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать, это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться", - сказал Жириновский.

Он напомнил, что во времена царской России в армии были отдельные женские батальоны. Отмечается, что они выделялись настойчивостью в бою, передает Россия24.

"Поэтому если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии - их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все - и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты", - уверен политик.

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