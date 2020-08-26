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Сенатор Инна Святенко: необходимо организовать единый молодежный проект для стран СНГ

15:14
  • среда
  • 26 августа 2020

Молодежь стран СНГ должна знать свою историю и беречь ее от внешних нападок, отметила она

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает необходимым создание "Союза молодежи стран СНГ". По ее словам, такой формат будет способствовать развитию дружеских взаимоотношений народов, сохранению исторической памяти и укреплению патриотического воспитания молодежи.

"Россия - страна с несокрушимой историей и Великой Победой в Великой Отечественной войне, которая ковалась всей страной - всеми гражданами бывшего СССР. И молодежь стран СНГ должна знать свою историю и беречь ее от внешних нападок", - заявила Инна Святенко.

Сенатор отметила, что перед всеми гражданами страны стоит очень важная и ответственная задача - передать историческую память будущим поколениям. "В этом году мы приняли Конституцию, которая обеспечивает защиту исторической правды, приняли федеральный закон о "Городе трудовой доблести", но также стоит уделить особое внимание молодежи, которая является драйвером развития страны", - приводит ее слова АГН "Москва".

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