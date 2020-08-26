Лиза Пескова рассказала о знакомстве с Навкой

Оно пришлось на трудный период в ее жизни

Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова вспомнила о моменте, когда отец познакомил ее со своей новой возлюбленной фигуристкой Татьяной Навкой.

Девушка призналась, что знакомство с фигуристкой пришлось на трудный период в ее жизни. Будучи 15-летним подростком, Пескова не ладила с семьей из-за того, что ее против желания отправили учиться в другую страну. Кроме того, Лиза переживала из-за смерти человека, который воспитывал ее с раннего детства.

"Умирает Илья. Травма. Первая любовь. На каникулах в Москве гуляю с друзьями из Бутово. Шатаемся по Москве. Хорошо учусь. Сдаю ГИА и Бреве, хотя все думали "пиши пропало". Родители разводятся, но я этого не понимаю. Мне абсолютно пофиг. Остаюсь в интернате во Франции. На каникулах живу в Москве у подруги в "Сити". С мамой и папой практически не общаюсь. Лишний вес. Прыщи. Брекеты. Папа знакомит с "тетей Таней", потом я узнаю, что они встречаются", - поделилась Лиза воспоминаниями с подписчиками.

Дмитрий Песков развелся с Екатериной Солоцинской в 2012 году, а в 2014 году стало известно, что у представителя Кремля и фигуристки родилась дочь. В 2015 году Песков и Навка узаконили отношения.

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