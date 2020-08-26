ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лиза Пескова рассказала о знакомстве с Навкой

15:34
  • среда
  • 26 августа 2020

Оно пришлось на трудный период в ее жизни

Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова вспомнила о моменте, когда отец познакомил ее со своей новой возлюбленной фигуристкой Татьяной Навкой.

Песков рассказал, как Кремль относится к белорусским оппозиционерам
Песков воздержался от комментариев о Лукашенко с автоматом

Девушка призналась, что знакомство с фигуристкой пришлось на трудный период в ее жизни. Будучи 15-летним подростком, Пескова не ладила с семьей из-за того, что ее против желания отправили учиться в другую страну. Кроме того, Лиза переживала из-за смерти человека, который воспитывал ее с раннего детства.

"Умирает Илья. Травма. Первая любовь. На каникулах в Москве гуляю с друзьями из Бутово. Шатаемся по Москве. Хорошо учусь. Сдаю ГИА и Бреве, хотя все думали "пиши пропало". Родители разводятся, но я этого не понимаю. Мне абсолютно пофиг. Остаюсь в интернате во Франции. На каникулах живу в Москве у подруги в "Сити". С мамой и папой практически не общаюсь. Лишний вес. Прыщи. Брекеты. Папа знакомит с "тетей Таней", потом я узнаю, что они встречаются", - поделилась Лиза воспоминаниями с подписчиками.

Дмитрий Песков развелся с Екатериной Солоцинской в 2012 году, а в 2014 году стало известно, что у представителя Кремля и фигуристки родилась дочь. В 2015 году Песков и Навка узаконили отношения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Лиза Пескова
Лиза Пескова
Дмитрий Песков со своей дочерью Лизой
Дмитрий Песков со своей дочерью Лизой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.