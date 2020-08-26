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В России наказали ученого за провоз женских волос в багаже

15:44
  • среда
  • 26 августа 2020

Он их не задекларировал

У норвежского ученого Томассена Юнгвара конфисковали 76 бумажных конвертов с образцами волос. 
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26 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в своем Telegram-канале, что Юнгвара привлекли к административной ответственности за то, что он не задекларировал предметы, подлежащие таможенному декларированию. Ученый не пришел на судебное заседание. 

Инцидент, о котором идет речь, произошел 31 августа 2018 года. Томассен Юнгвар собирался вылететь из аэропорта Пулково, но в его багаже обнаружили незадекларированный товар - белые конверты, в каждом из которых лежали по три волоса. 

Ученый объяснил, что эти волосы он получил от студенток медицинского факультета. Он хотел доставить биологический материал в Шотландию для проведения анализа. 

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