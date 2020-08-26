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Два российских автомобиля попали в рейтинг машин-долгожителей

15:49
  • среда
  • 26 августа 2020

Они отлично показали себя даже в Арктике

Российские автомобили "Нива" и ВАЗ 2105 попали в список машин, проверенных временем. Рейтинг составило старейшее британское издание Autocar.
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"Пятерка" экспортировалась  в Канаду и Великобританию, где ее продавали под названием Riva. Это модернизированная версия "Копейки", построенной на базе итальянского Fiat 124. У модели оставили тот же четырехцилиндровый мотор, но машина получила новый дизайн с квадратными фарами и пластиковой решеткой радиатора.

Было произведено 14 миллионов "Пятерок". Как отмечают эксперты, если сложить это число с количеством произведенных Fiat 124, получится 20 миллионов экземпляров – это второй в истории результат по числу произведенных машин.

А самая экспортируемая модель "АвтоВАЗа" - "Нива", разработанная еще в 1977 году. Как пишет британское издание, машина создавалась, чтобы удовлетворить спрос на прочный серьезный внедорожник, который справится с условиями Сибири.

"Нива" выпускается уже 43 года. Внедорожник оказался настолько прочным, что продержался 10 лет в качестве транспортного средства российской базы в Антарктике.

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