Третьяковскую галерею затопило во время ливня в Москве

Пострадали несколько экспонатов
В Третьяковской галерее на Крымском Валу во время ливня протекла крыша.
Сотрудники музея организовали эвакуацию, несколько экспонатов пострадали от воды, пишет telegram-канал "Московские новости".
В затапливаемом зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", уточняет ТАСС.
Официальных комментариев от Третьяковской галереи в связи с происшествием пока не поступило.
Днем 26 августа на Москву обрушился мощный ливень с грозой. Синоптики предупредили, что сегодня может выпасть до 13% месячной нормы осадков, объявлен "желтый" уровень погодной опасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"