Третьяковскую галерею затопило во время ливня в Москве

Пострадали несколько экспонатов

В Третьяковской галерее на Крымском Валу во время ливня протекла крыша.

Сотрудники музея организовали эвакуацию, несколько экспонатов пострадали от воды, пишет telegram-канал "Московские новости".

В затапливаемом зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", уточняет ТАСС.

Официальных комментариев от Третьяковской галереи в связи с происшествием пока не поступило.

Днем 26 августа на Москву обрушился мощный ливень с грозой. Синоптики предупредили, что сегодня может выпасть до 13% месячной нормы осадков, объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

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