ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Третьяковскую галерею затопило во время ливня в Москве

15:27
  • среда
  • 26 августа 2020

Пострадали несколько экспонатов

В Третьяковской галерее на Крымском Валу во время ливня протекла крыша.

Сотрудники музея организовали эвакуацию, несколько экспонатов пострадали от воды, пишет telegram-канал "Московские новости".

В затапливаемом зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", уточняет ТАСС.

Официальных комментариев от Третьяковской галереи в связи с происшествием пока не поступило.

Днем 26 августа на Москву обрушился мощный ливень с грозой. Синоптики предупредили, что сегодня может выпасть до 13% месячной нормы осадков, объявлен "желтый" уровень погодной опасности. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Третьяковскую галлерею затопило
Третьяковскую галлерею затопило
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.