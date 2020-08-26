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Как вернуть пенсию, если при начислении произошла ошибка

16:02
  • среда
  • 26 августа 2020

В Совфеде объяснили пенсионерам, как восстановить свои права

Первый зампред социального комитета Совфеда Валерий Рязанский рассказа, что если при начислении пенсии произошла ошибка, то недостающие деньги можно получить.
В России выявили нарушения при начислении пенсий

Ранее в Счетной палате заявили, что в системе начисления пенсий были обнаружены недочеты. Из-за этого некоторые граждане не получили часть положенных им выплат.

Рязанский посоветовал в случае обнаружения ошибки обратиться в Пенсионный фонд и оставить заявление с описанием проблемы, передает НСН. "Если с первой попытки, на взгляд пенсионера, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда", - заявил сенатор.

Он подчеркнул, что каждое обращение обрабатывается в обязательном порядке и не остается без внимания. Рязанский добавил, что если ошибка действительно была, то дальнейший перерасчет производится в пользу заявителя. "Государство, даже если допускает ошибку в пользу получателя, то оно сохраняет эти выплаты", - резюмировал сенатор.

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