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Опубликовано видео с места ликвидации боевика в Ингушетии

16:01
  • среда
  • 26 августа 2020

Преступник взорвал бомбу и устроил перестрелку с правоохранителями

В Ингушетии вооруженный бандит подорвал самодельную бомбу при задержании, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В ходе перестрелки с правоохранителями мужчина был убит. ТВЦ.RU публикует видео с места спецоперации.

Сотрудники органов безопасности обнаружили преступника в лесном массиве вблизи села Али-Юрт в Назрановском районе Республики Ингушетия.

"В ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка", - говорится в сообщении НАК.

На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и остатки самодельной бомбы. Правоохранители и гражданское население в ходе спецоперации не пострадали.

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