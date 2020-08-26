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Власти Антальи из-за коронавируса запретили пенные вечеринки

16:23
  • среда
  • 26 августа 2020

Нарушителям грозит тюремное заключение

Пенные вечеринки – под запретом. Власти турецкой курортной провинции Анталья решили лишить туристов популярного развлечения из-за угрозы распространения коронавируса. Администрация отметила, что участники подобных мероприятий пренебрегают использованием масок и не соблюдают социальную дистанцию, что создает опасность заражения.
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"Вводится запрет на проведение пенных вечеринок, в том числе с использованием цветного дыма и порошка на расположенных в нашей провинции пляжах, платформах, транспортных средствах (яхтах, катерах, круизных лайнерах и т.д.)", - сказано в сообщении властей.

Организаторам вечеринок грозит лишение лицензии. А участникам – штраф в размере 3 150 турецких лир (примерно 430 долларов) либо же тюремное заключение сроком до двух лет, передает ТАСС.

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