Москву накрыл тропический ливень (видео)

Когда погода наладится?

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в среду в Москве. Мегаполис накрыл мощный ливень с грозами и штормовым ветром. По прогнозам, стихия не отступит до четверга. Обилие осадков уже стало причиной ЧП в павильоне Третьяковской галереи на Крымском валу. Там протекла крыша. Всех посетителей выставочных залов пришлось срочно эвакуировать. В МЧС просят граждан держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций. А автомобилистов, по возможности, отказаться от поездок по городу на личном транспорте.

На полу лужи, вода стекает по стенам, так или иначе попадая на произведения современного искусства. И все из-за протекшей крыши. Посетители на дождь в зале, кажется, совсем не обращают внимания. Но их все-таки приходится эвакуировать, передает "ТВ Центр".

На улице картина не лучше – тропический ливень накрыл Москву. В соцсетях публикуют фотографии и видео затопленных улиц, которые пользователи тут же переименовывают. Вот, например, Пятницкий канал. Автомобиль на гребне волны.

Машины не едут – плывут. На дорогах многокилометровые пробки. Водители осторожничают. Некоторые автомобили в воде заглохли. Один плюс – в воде можно обойтись без эвакуатора.

Некоторые предпочли все же переждать дождь в укрытии. Кто-то решил остаться на работе, а кто-то забежал в ближайший магазин. Но вода и туда добралась. Это кадры из одного из столичных торговых центров. Чтобы девушка не намочила ноги, молодой человек несет ее на руках. Синоптики объясняют: дождь и порывистый ветер принес в столицу холодный атмосферный фронт.

О такой нестабильной погоде в Гидрометцентре предупреждали заранее. Коммунальные службы были готовы. Сейчас на затопленных улицах работает спецтехника, воду выкачивают, прочищают ливневки. Впрочем, ливни в Москву пришли на несколько дней.

Для столицы не в новинку, когда аномальная жара резко сменяется похолоданием и дождями. При этом говорить о том, что лето закончилось, говорят синоптики, пока рано.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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