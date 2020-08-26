Заболеваемость COVID-19 в России с марта снизилась в 54 раза

Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на совещании президента с членами правительства.

Президент России в среду сообщил, что обсуждал с членами правительства вопросы по открытию авиасообщения с другими странами, на фоне отступления эпидемии коронавируса.

В связи с этим Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о ситуации с коронавирусной инфекцией в целом, в частности о разработках и производстве вакцин, передает "ТВ Центр".

По словам замглавы кабинета министров, заболеваемость в стране снизилась в 54 раза по сравнению с мартом этого года. На сегодня преобладают бессимптомные формы течения болезни. А испытания первой зарегистрированной антивирусной вакцины "Спутник-5" вступили в третью стадию.

"В настоящее время в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. В стране полностью сформирована нормативная база по вопросам борьбы с Ковид-19. Во всех регионах отработан алгоритм оказания помощи, в том числе по организации инфекционных стационаров", - сказала Голикова.

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