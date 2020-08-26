ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заболеваемость COVID-19 в России с марта снизилась в 54 раза

18:07
  • среда
  • 26 августа 2020

Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на совещании президента с членами правительства.

Президент России в среду сообщил, что обсуждал с членами правительства вопросы по открытию авиасообщения с другими странами, на фоне отступления эпидемии коронавируса.
Ученые выяснили, кто чаще всего умирает от коронавируса

В связи с этим Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о ситуации с коронавирусной инфекцией в целом, в частности о разработках и производстве вакцин, передает "ТВ Центр".

По словам замглавы кабинета министров, заболеваемость в стране снизилась в 54 раза по сравнению с мартом этого года. На сегодня преобладают бессимптомные формы течения болезни. А испытания первой зарегистрированной антивирусной вакцины "Спутник-5" вступили в третью стадию.

"В настоящее время в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. В стране полностью сформирована нормативная база по вопросам борьбы с Ковид-19. Во всех регионах отработан алгоритм оказания помощи, в том числе по организации инфекционных стационаров", - сказала Голикова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.