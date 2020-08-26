Минск готов к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране

Об этом заявили в МИД Белоруссии

Минск готов к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране. Но без угроз и вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Запад продолжает подпитывать антиправительственные настроения в Республике и даже не пытается это скрывать. О поддержке из-за рубежа говорят и члены так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии.

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