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Минск готов к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране

18:30
  • среда
  • 26 августа 2020

Об этом заявили в МИД Белоруссии

Минск готов к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране. Но без угроз и вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Запад продолжает подпитывать антиправительственные настроения в Республике и даже не пытается это скрывать. О поддержке из-за рубежа говорят и члены так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии.

Подробнее смотрите в репортаже Матвея Шестакова

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