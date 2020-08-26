Собянин открыл международную школу креативных технологий в центре Москвы

Система допобразования столицы охватывает свыше 1,1 миллиона школьников

В Москве сформировалась полноценная система творческого и научно-технического образования, а также креативной индустрии. И в ближайшие годы спрос на профессии программиста, дизайнера, медиа-менеджера будет устойчиво расти. Об этом заявил в среду Сергей Собянин, открывая первую московскую международную школу креативных технологий. Там будут классы графического дизайна, робототехники, ЗD-моделирования, разработки компьютерных игр и анимации.

Создать и записать свою композицию в жанре битбокс. В международной школе креативных технологий, кажется, нет никаких ограничений для творчества. Первый день занятий - и уже результат, которым можно похвастаться. Причём, перед столичным мэром.

Под одной крышей - все самые современные и наиболее востребованные образовательные программы: программирование, графический дизайн, 3d-моделирование, кинопроизводство, анимация, разработка компьютерных игр. Чтобы сюда попасть, не нужно никаких вступительных испытаний.

Штаб-квартира Международной школы креативных технологий находится в Ереване. Филиалы работают в Париже, и в Бейруте. Креативу и цифровым технологиям подростки учатся во многом самостоятельно. Для них готовят индивидуальные задания. За советом всегда можно обратиться к тренеру. Заниматься можно и онлайн, и непосредственно в школе.

"Появляются детские технопарки, совместные предприятия между школой и предприятиями, коммерческими предприятиями. Я очень благодарен предприятиям, которые вкладывают деньги в развитие творческого образования", - сказал Собянин.

Как говорят сами руководители школы, их главное преимущество - в прямой связи с теми направлениями производства, которым они обучают. За 2 года можно легко получить профессию.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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