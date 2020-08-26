Появились подробности аварии вертолета в Сочи

Пострадали два человека

Аварийную посадку в районе хребта Аибга в Сочи совершил частный вертолет "Робинсон". Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, на борту винтокрылой машины находились четыре человека - пилот и три пассажира. Пострадали в результате аварии два пассажира.

К месту происшествия вылетел вертолет МЧС России для эвакуации пострадавших, передает агентство "Интерфакс".

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