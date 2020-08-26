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Депутат МГД Титов рассказал о преимуществах добровольного квалификационного экзамена

16:44
  • среда
  • 26 августа 2020

Добровольный экзамен открыл возможности студентам и работодателям

Добровольный квалификационный экзамен удобен для студентов и работодателей, рассказал член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов.

"Так, работодатели хотят видеть будущего сотрудника полностью готовым к работе, а студенты предъявляют высокие требования к образовательному процессу. Добровольный квалификационный экзамен поможет и тем, и другим",-  подчеркнул Титов.

Экзамен проходит в два этапа: тестирование и решение практических кейсов. Как считает парламентарий, такая форма удобна и готовит студента к будущим собеседованиям, пишет "АиФ".

Экзамен был организован по 50 профессиям в области инженерии и строительства, маркетинга и коммуникационных технологий, экономики, финансов и аналитики, цифровых технологий, услуг для населения.

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